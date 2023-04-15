الأولمبية تهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وبرونزية كأس العالم في تركيا

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالتهنئة للاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بعد تحقيق مهند شعبان الميدالية الذهبية وأحمد الجندي الميدالية البرونزية في منافسات كأس العالم 2 للخماسي الحديث المقامة حاليا في تركيا.

ونجح مهند شعبان في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية وأحمد الجندي المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات كأس العالم 2 للخماسي الحديث المقامة في تركيا بعد أداء أكثر من رائع ومميز للاعبان وسط منافسة شرسة وقوية من أفضل اللاعبين في العالم .

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث والجهاز الفني للمنتخب واللاعبين على هذه النتائج المميزة التي يحققها الخماسي الحديث المصري في السنوات الأخيرة التي تشهد تحقيق العديد من الانجازات والبطولات وتؤكد أن هناك تطور وتقدم في اللعبة وأن هناك خطة عمل طموحه وناجحه يطبقها اتحاد الخماسي الحديث حصادها النتائج الإيجابية والنجاحات التي تتحقق خلال الفترة الحالية واستمرار رفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام ودعم غير مسبوق والذي كان له العديد من الأثار الإيجابيه في تحقيق العديد من النتائج والانجازات في الفترة الحالية.