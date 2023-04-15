ads
الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 16 أبريل 2023

الطقس
الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1،5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس المتوقعة حالة الطقس المتوقعة اليوم الطقس المتوقع طقس اليوم أخبار الطقس اليوم الارصاد هيئة الأرصاد الجوية