حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 16 أبريل 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1،5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.