الدوري الإنجليزي.. توتنهام يخسر من بورنموث في الوقت القاتل

تلقى فريق توتنهام، مساء اليوم السبت، هزيمة من ضيفه بورنموث بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر توتنهام من بورنموث في الوقت القاتل من المباراة، كما لم يحافظ على تقدمه في بداية اللقاء بهدف.

وعاد فريق الضيوف من بعيد، حيث اهتزت شباكه بهدف في الدقيقة 14 عن طريق سون هيونج مين، وأدرك التعادل ماتياس فينا في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، أحرز سولانكي هدف التقدم لبورنموث في الدقيقة 51، قبل أن يدرك دانجوما التعادل للسبيرز في الدقيقة 88، ولكن في الوقت القاتل من اللقاء سجل دانجو واتارا هدف الفوز في الدقيقة 90+5.

وبهذه الخسارة، أصبح توتنهام في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة، فيما رفع بورنموث رصيده من النقاط إلى 33 محتلًا بها المركز الرابع عشر وابتعد رويدًا من مراكز الهبوط.