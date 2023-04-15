البحرين تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات في السودان

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن قلقها وأسفها للمواجهات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وانعكاساتها الخطيرة على أمن وسلامة المواطنين السودانيين.

ودعت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم، الفرقاء السودانيين إلى تغليب الحكمة والعقل، ووقف الاشتباكات المسلحة وعدم التصعيد منعا لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حلول سياسية تحفظ أمن السودان واستقراره وتحمي مصالح الشعب السوداني الشقيق.

وأكدت الخارجية البحرينية موقف البلاد الداعم لـ جمهورية السودان، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق للسلام والنماء والازدهار.