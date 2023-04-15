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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المغرب يناشد مواطنيه في السودان عدم مغادرة منازلهم وتوخي الحيطة والحذر

المغرب
المغرب
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ناشدت سفارة المغرب في السودان أفراد الجالية المغربية المقيمة هناك عدم مغادرة المنازل فى الوقت الراهن، وتوخي الحيطة والحذر، واجتناب التواجد بالمناطق التي تشهد أي نوع من أنواع الاشتباكات، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات السودانية المختصة وعدم مخالفتها، وذلك على خلفية اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشارت سفارة المغرب في العاصمة السودانية الخرطوم - في بيان اليوم /السبت/ - إلى الأرقام التي وضعتها لتواصل المواطنين المغاربة المتواجدين في السودان معها وتقديم كافة الخدمات الضرورية.. ودعا البيان كافة المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى السودان إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

السودان عدم مغادرة المنازل