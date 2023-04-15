الرئاسية لشؤون الكنائس الفلسطينية تدين اعتداء الاحتلال على المشاركين باحتفالات "سبت النور"

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين اليوم السبت، اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الرهبان ورجال الدين والشبان المشاركين في احتفالات "سبت النور" في القدس.

وقال رئيس اللجنة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري - في بيان صحفي - "إنه ومنذ أيام تلوح الشرطة الإسرائيلية بفرض إغلاق على المدينة المقدسة، وطلبت من الكنائس تقليص أعداد المشاركين والمسموح لهم بالدخول لكنيسة القيامة، وباشرت منذ صباح اليوم بتحويل المدينة لثكنة عسكرية، ونشرت الحواجز على كافة المداخل وفي محيط كنيسة القيامة".

وشدد خوري على أن إسرائيل لا تكترث بالقوانين والشرعيات الدولية التي تكفل حرية العبادة وممارسة الطقوس الدينية بدون قيود، والاعتداءات التي طالت المسيحيين اليوم هي ذات الاعتداءات التي يتعرض لها المصلون والمرابطون والمعتكفون في المسجد الأقصى المبارك، وأصبح جليا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ليست معنية في تحقيق الهدوء وإنما تسعى نحو التصعيد واستمرار العنف، وتعمل بكل أجهزتها لاستفزاز مشاعر المصلين المسلمين والمسيحيين.

وأكد البيان أن كافة الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا وتشبثا بالصمود على كل شبر بالقدس.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك الفوري تجاه كل ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من تنكيل وانتهاك لحرمة المقدسات، ووضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والقوانين الدولية.