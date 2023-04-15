الدوري الإنجليزي.. فوز تاريخي لـ«برايتون» على تشيلسي

حقق فريق برايتون أند هوف ألبيون، مساء اليوم السبت، فوزًا تاريخيًا على نظيره تشيلسي الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح برايتون في تحقيق انتصار تاريخي على تشيلسي بملعب الأخير ستامفورد بريدج، فلأول مرة في تاريخ نادي برايتون البالغ 122 عامًا، يفوز الفريق على تشيلسي في معقل البلوز.

وقلب فريق طيور النورس الطاولة على الفريق اللندني، حيث افتتح التسجيل كونور جالاجير في الدقيقة 13 لصالح أصحاب الأرض، ثم تعادل داني ويلبيك في الدقيقة 42، وأحرز خوليو إنسيسكو هدف الفوز في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع برايتون رصيده إلى النقطة 49 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما ظل تشيلسي في المركز الحادي عشر وفي رصيده 39 نقطة.