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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات تدعو أطراف الصراع في السودان إلى ضبط النفس

علم الإمارات
علم الإمارات
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أصدرت الإمارات اليوم السبت بيانا بشأن حالة التصعيد والمواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم السبت، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية: "تدعو الإمارات جميع أطراف الصراع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار" .

وتابع البيان: "تتابع سفارة الإمارات لدى الخرطوم بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتؤكد على موقف الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة".

وصباح اليوم السبت، نشبت مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

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