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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تعرب عن قلقها إزاء الأحداث في السودان وتدعو الأطراف لضبط النفس

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في السودان، داعية الأطراف هناك إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "تثير الأحداث المأساوية التي يشهدها السودان قلقا شديدا في موسكو، وندعو أطراف النزاع إلى إبداء الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف إطلاق النار.. ننطلق من حقيقة أنه يمكن تسوية أي خلافات من خلال المفاوضات".

وأشار البيان إلى أن السفارة الروسية في الخرطوم تعمل في ضوء إجراءات أمنية مشددة، لافتا إلى أنه لا يوجد ضحايا بين المواطنين الروس في السودان.

السودان وقف اطلاق النار