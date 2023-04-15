استمرار غياب 4 لاعبين.. قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة خيتافي، التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2022-2023.

ويحل برشلونة، غدًا الأحد، ضيفًا على خيتافي بملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، وتنطلق صافرة الحكم خوان بوليدو في الرابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة البلوجرانا لمواجهة خيتافي، استمرار غياب 4 لاعبين للإصابة، حيث يغيب كل من، فرينكي دي يونج، عثمان ديمبلي، بيدري جونزاليس، وأندرياس كريستنسن.

ويأمل تشافي في قيادة فريقه، إلى حصد الثلاث نقاط من أجل توسيع الفارق مع الغريم التقليدي ريال مدريد وحسم الليجا الإسبانية قبل نهايتها.

قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي بالليجا

وجاءت قائمة برشلونة، كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن – بينيا – تيناس.

خط الدفاع: جوردي ألبا – ماركوس ألونسو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – جول كوندي – إريك جارسيا.

خط الوسط: جافي – فرانك كيسي – سيرجيو بوسكيتس – توري – جاريدو – سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: ألاركون – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد الوصيف حتى الآن، فيما يحتل خيتافي المركز السادس عشر وفي رصيده 30 نقطة.