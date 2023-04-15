الدوري الإنجليزي.. محرز أساسي في تشكيل مانشستر سيتي أمام ليستر

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستقبل مانشستر سيتي، نظيره ليستر سيتي على ملعبه، اليوم السبت، حيث ينطلق اللقاء في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، هجوم السيتي أمام ليستر، كما يتواجد النجم الجزائري رياض محرز في التشكيل الأساسي للسماوي.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليستر سيتي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي، على النحو التالي.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: إيمريك لابورت - روبن دياز - جون ستونز - كايل والكر

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

وفي الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند - رياض محرز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بـ73 نقطة، فيما يأتي ليستر سيتي في المركز التاسع عشر قبل الأخير وفي رصيده 25 نقطة.