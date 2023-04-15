الاحتفال بليلة القدر في ختام ليالي رمضان بالمركز الثقافي بطنطا

اختتم المركز الثقافي بطنطا، الاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية، التي شهدت إقبالا كبيرا من جمهور مدينة طنطا، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

شهد الختام مشاركة عدد من مواهب المركز في إلقاء قصائد دينية منهم الشاعر الصغير سعيد قطب، والشاعرة الصاعدة ناريمان الحويحي، كما قامت كل من الموهبتين ندى حسام وشهد حسام بعزف عدد من الأغاني الرمضانية وغناء موال برضاك يا خالقي، إلى جانب قصيدة "ليلة القدر" التى ألقتها الشاعرة هاجر الصواف من كتاب نادي الكتابة الإبداعية بالمركز وأعقب ذلك حفلة الإنشاد الديني مع المنشدين الشيخ عصام درويش، والشيخ علاء البنداري.

كانت الفعاليات بدأت بصالون ثقافي بمناسبة الاحتفال بليلة القدر تضمن لقاء مع الشيخ أحمد عوض، وندوة للشيخ عطية نوفل حول فضل ليلة القدر والذى أكد بها أن هناك فضائل لليلة القدر يجب الحرص على اغتنامها، وأضاف أن ليلة القدر تعد أفضل الليالي في الإسلام، حيث أنزل الله فيها القرآن الكريم، وأخبرنا سبحانه وتعالى أن فضلها خير من ألف شهر، وأنها مباركة، وأنه يفرق فيها كل أمر حكيم.

شهد الحفل حضور لفيف من مشايخ الأزهر والأوقاف والساحة الأحمدية ومثقفي وإعلامي محافظة الغربية وادارة اللقاء الشاعر محمد سامي.

نظمت فعاليات ليالي رمضان بالمركز، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، واستمرت على مدار أسبوعين متتالين.