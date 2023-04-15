"اليوم الأخير" ضمن عروض نوادي المسرح بثقافة الإسماعيلية

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، اليوم الثاني من عروض نوادي المسرح الإقليمي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث قدم العرض المسرحي "اليوم الأخير" من تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد سالم.

تدور أحداث العرض حول شخص حائر بلا قيمة تقربيا ولاشيء يكمن في داخله يؤمن به، فقط جسد بلا روح، هكذا رسم الكاتب شخصية "أريوس" بطل العمل في البداية، والذى يتوقع أن يظهر "أريوس" في آخر أيام الأرض ليكون هو الإنسان الأخير، ولكنه يشتبك مع زوجته حين تزج به للدفاع عن ابنته فلا يفعل، يهرب، يختار أن يفلت على ظهر مركب، لكن هربه بداية لاكتشاف ذاته، ويظهر في النهاية رضاه عن الرحله كلها.

جاء العرض بحضور لجنة المشاهدة المكونة من المخرج أحمد عبد الجليل، والكاتب أحمد زيدان، ومصمم الديكور أحمد عبد الرحمن، عضو الرقابة إيمان سلام، مقرر اللجنة مروة ماهر.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمها فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، ضمن النشاط المسرحي بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

وتختتم العروض مساء اليوم السبت بالعرض المسرحي "راشمون" تأليف ريونوسوكي أكوتاجاوا، وترجمة عبد الحليم البشلاوي، وإخراج أحمد يوسف، ومسرحية "شيلوا الميتين اللى تحت" تأليف إبراهيم حافظ، وإخراج كريم عبد السلام.