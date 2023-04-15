بالصور.. مدير صحة جنوب سيناء في جولة تفقدية بدهب

واصل الدكتور عبد التواب عريضة، مدير مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، اليوم السبت، جولاته التفقدية، حيث تابع سير العمل بالمنشآت الصحية المختلفة في مدينة دهب، للتأكد من ضمان تقديم خدمة صحية تليق بقاطني المدينة والمترددين عليها تزامناً مع استقبال المدينة لأعياد الربيع والقيامة المجيد وعيد الفطر المبارك .

وتابع مدير الصحة سير العمل بمستشفى دهب المركزي، وتفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، والوقوف على مدى توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجودتها، وحرص على الاستماع إلى ذوي المرضي وطلب من إدارة المستشفى توفير جميع احتياجاتهم وناقش خطة العمل مع مدير المستشفى وشدد على توفير جميع أوجه الرعاية الطبية للمرضى، والعمل نحو تطوير ورفع كفاءة الخدمة المقدمة والارتقاء بمستواها، مع تقييم أداء عمل القوى البشرية بالمستشفى، وضرورة المرور المكثف على مختلف الأقسام الطبية، ومعالجة أي سلبيات بها.

كما تفقد سير العمل بالمركز الحضرى بدهب والتعرف على كافة الخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين كما تفقد الوحدة الصحية بالعصلة وايضاً الارض التى يتم عليها إنشاء مستشفى دهب الجديدة وتابع مع القائمين علي المشروع مدى التقدم في تنفيذه ومراجعة التصميمات الخاصة بالمبني ، ثم زار مقر الادارة الصحية بدهب ومكتب الصحة ومراجعة خطة سير العمل خلال الأعياد القادمة والتأكيد على توافر وتواجد الاطقم الطبية والوقائية لمدة 24 ساعة على مدار اليوم خلال فترة الإجازات القادمة .

رافق مدير الصحة فى المرور الدكتور هانى العزبى ، مدير الطب العلاجى بجنوب سيناء والدكتور محمد حمد علاء مدير مستشفى دهب المركزى والدكتور حسن العشرى مدير ادارة دهب الصحية.

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