قوافل الفيوم الثقافية تزور قرية زاوية الكرادسة

نظم فرع ثقافة الفيوم قافلة ثقافية، بقرية زاوية الكرادسة، تضمنت ورشة حكي للأطفال وعرض أراجوز نفذته جيهان عبد الله، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية نفذتها إسراء عبد العليم، وتم تصميم وتنفيذ ميداليات للأطفال بأشكال مختلفة، وورشة فوم نفذتها سحر محسن، كما أقيمت ورشة فنية لعمل أشغال يدوية نفذتها سناء قناوي أماني عبد التواب، إضافة إلى مرسم مفتوح للأطفال نفذه الفنان أحمد حميدة.

تضمنت فعاليات القافلة أمسية شعرية للشاعرين عبد الكريم عبد الحميد ومصطفى عبد الباقي، كما عقدت ندوة بعنوان"المسحراتي" أدارها القاص عويس معوض، وندوة للدكتور أشرف عبد الكريم بعنوان "السلوكيات والوعي في رمضان"، واختتمت فعاليات يوم القافلة بعرض فني لفرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم.

جاءت الفعاليات بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأبناء القرية، وتأتي ضمن برنامج القوافل الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، المنفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بهدف الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

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