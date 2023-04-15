الأمم المتحدة تدعو إلى استعادة الهدوء في السودان

تواصل الممثل الخاص بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان “يونيتامس” مع قيادات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داعيا إلى وقف فوري للقتال من أجل ضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد مزيدا من العنف.

اندلعت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني صباح اليوم السبت في أجزاء كثيرة من العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى خارج العاصمة، وتفيد تقارير باستمرار القتال بين الطرفين حتى الآن.