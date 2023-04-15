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السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمم المتحدة تدعو إلى استعادة الهدوء في السودان

الممثل الخاص للأمين
الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة
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 تواصل  الممثل الخاص بيرتس،  رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان “يونيتامس” مع قيادات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داعيا إلى وقف فوري للقتال من أجل ضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد مزيدا من العنف. 
 اندلعت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني صباح اليوم السبت في أجزاء كثيرة من العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى خارج العاصمة، وتفيد تقارير باستمرار القتال بين الطرفين حتى الآن. 

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