الدوري الإيطالي.. أوسيمين على مقاعد بدلاء نابولي أمام هيلاس فيرونا

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة هيلاس فيرونا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023.

ويستضيف نابولي، اليوم السبت، نظيره هيلاس فيرونا على ملعبه دييجو أرماندو مارادونا، في اللقاء الذي ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد هداف الدوري الإيطالي وفريق الجنوب، النيجيري فيكتور أوسيمين، على مقاعد بدلاء نابولي في مواجهة هيلاس فيرونا، رفقة نجم الفريق خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويبدأ سباليتي، بالثلاثي الهجومي، ماتيو بوليتانو، جياكومو راسبادوري، وهيرفينج لوزانو، مع بعض من العناصر الاحتياطية في محاولة من المدرب لإراحة الأساسيين قبل المواجهة الحاسمة أمام ميلان في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل نابولي لمواجهة هيلاس فيرونا

وجاء تشكيل نابولي، كالآتي:

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - كيم مين جاي - خوان جيسوس - أوليفيرا

خط الوسط: أنجويسا - دييجو ديم - إلماس

وفي الهجوم: بوليتانو - راسبادوري - لوزانو.

وينفرد نابولي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر وفي رصيده 22 نقطة.