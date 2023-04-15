محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس للتهنئة بعيد القيامة المجيد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعه وطن واحد وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والإستقرار ، مشيراً إلى أن مصر عازمة على المضي قدماً نحو تحقيق التنمية والرخاء.

جاء ذلك اليوم خلال زيارته لمطرانية فاقوس لتقديم التهنئة للأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوه المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد ، في حضور الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وقال المحافظ: الأديان السماوية تدعو إلى الرحمة ونشر المحبة والسلام بين الناس واليوم نشارك الإخوة المسيحيين أعيادهم كما يشاركوننا أعيادنا ، فمصر وطن يتسع للجميع.

وأشار إلى أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع الصحة للوصول لمجتمع صحي خالٍ من الأمراض ، حيث إنتهت من تنفيذ حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي ، وجار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف محافظات مصر لتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

ومن جانبه أعرب الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عن إمتنانه لزيارة محافظ الشرقية ومرافقوه من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد .