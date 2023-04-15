مران الزمالك.. أوسوريو يصحح أخطاء اللاعبين قبل مواجهة المقاولون

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات فنية مكثفة للاعبي الفريق قبل خوض التقسيمة الفنية على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في منتصف الملعب لشرح الأفكار التدريبية والخططية، والأدوار المطلوبة من كل لاعب.

وأوقف المدير الفني للأبيض التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء الفنية للاعبين لتنفيذها بالشكل المطلوب .

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له بعد غد الإثنين ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب القاهرة الدولي .

ويحل فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات .

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة .