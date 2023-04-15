مران الزمالك.. عمر جابر جاهز لمواجهة المقاولون

انتظم عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري.

وشارك اللاعب في التدريبات بصورة طبيعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

وخاض عمر جابر التدريبات البدنية وجزء من التدريبات الفنية في مران اليوم ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة للزمالك بشكل طبيعي.

وعلى هامش مران اليوم، أدى يوسف أسامة نبيه وعبدالله محمد ومحمد حسام "بيسو" تدريبات خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له بعد غد الإثنين ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب القاهرة الدولي .

ويحل فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات .

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة .