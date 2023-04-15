القاهرة الإخبارية.. تكشف مدى تأثر اجتماعات مجموعة السبع 2023‎‎ بانفجار واكاياما

كشف الباحث في الشأن الآسيوي الدكتور طلعت سلامة، مدى تأثير انفجار مدينة واكاياما، على استضافة اليابان اجتماعات مجموعة السبعة، وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه لا يوجد أي تأثير على عقد واستضافة اجتماعات مجموعة السبع، في اليابان بعد حادث الانفجار.

وأضاف: "مثل تلك الحوادث تكون فردية، ولا تستدعي الوقوف عليها، لافتا إلى تشديد الإجراءات الأمنية في أوقات عقد القمم الكبيرة".

وكانت اعتمدت اليابان، أماكن انعقاد الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع لعام 2023، التي تستضيفها مدينة هيروشيما، إذ إن هناك 14 مكانا للاجتماعات الوزارية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في محافظة ناجانو، فيما يجتمع وزراء مالية المجموعة في محافظة نيجاتا، ووزراء العلوم والتكنولوجيا في محافظة مياجي، فيما سيجتمع وزراء الشئون الداخلية والأمن لمجموعة الـ7 في محافظة إيباراكي، وفي محافظة أوساكا يلتقي وزراء التجارة، أما عن وزراء الصحة لمجموعة الدول السبع يجتمعون فى محافظة ناجازاكي.