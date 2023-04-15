الدوري الإيطالي.. ميلان يسقط في فخ التعادل مع بولونيا

سقط فريق ميلان، مساء اليوم السبت، في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفه بولونيا بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ريناتو دالارا، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023.

بدأت أحداث المباراة سريعًا بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، عن طريق نيكولا سانسوني لصالح أصحاب الأرض.

وتمكن الروسونيري من التعادل في الدقيقة 40 بواسطة لاعبه توماسو بوبيجا، ليفشل بعدها لاعبو الفريقين في هز الشباك مجددًا، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

وتعتبر هذه المواجهة، هي آخر استعدادات الأحمر والأسود، قبل موقعة الحسم بإياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز ميلان بهدف للا شئ سجله الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وبتلك النتيجة، احتل ميلان المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا برصيد 53 نقطة، فيما تواجد بولونيا في المركز الثامن بـ44 نقطة.