مران الزمالك.. أوسوريو يمنح فتوح راحة من التدريبات الجماعية

حصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري .

وأدى فتوح تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء، وحصل على راحة من التدريبات الجماعية بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة كارلوس أوسوريو.

ويعاني الظهير الأيسر من إصابة بكدمة خفيفة في الظهر، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له بعد غد الإثنين ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب القاهرة الدولي .

ويحل فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات .

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة .