إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية

استقبل مستشفى العاشر من رمضان اليوم السبت شخصين مصابين بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي أمام منطقة الصفدي فيما تم نقل 7 مصابين آخرين إلى الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة العاشر يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي بوصول شخصين مصابين بسحجات وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم و العلاج اللازم.

وتبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة ميكروباص في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي أمام منطقة الصفدي مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بالشرقية لتلقي الإسعافات اللازمة ونقل باقي المصابين إلى الإسماعيلية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وجار تحرير المحضر اللازم .