بيراميدز 2010 بطلًا لدورة زد الدولية و2013 وصيفًا

توج فريق نادي بيراميدز ببطولة دورة زد الدولية الودية للاعبين مواليد 2010 والتي أقيمت بملاعب نادي زد.

وقدم الفريق مسيرة متميزة في البطولة، بعد الفوز على الجونة خلال مشواره بهدف دون مقابل، ثم الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، وفي نصف النهائي فاز على النادي الأهلي بركلات الترجيح، قبل أن يحقق الفوز على المقاولون العرب في النهائي، بركلات الترجيح ليتوج بطلًا للبطولة.

وفي المقابل، حقق فريق 2013 وصافة بطولة زد، بعد مشواره المتميز، بالتعادل من الجونة ٣-٣ ثم الفوز على الزمالك بهدف نظيف، وبعدها الفوز على دجلة بهدف دون مقابل، ثم خسارة النهائي أمام فيوتشر.