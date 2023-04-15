محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال تطوير وحدة طب أسرة السبع بنات

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، السبت، أعمال التطوير بوحدة طب أسرة السبع بنات بنطاق حي أول الإسماعيلية، وذلك بحضور الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالسكان والدكتور محمد سامي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وتفقد المحافظ عيادات طب الأسرة وتنظيم الأسرة والمشورة والأسنان والإسعافات الأولية والصيدلية والمعمل وقسم تسجيل المرضى.

وأكد المحافظ أن الإسماعيلية تشهد تطورًا ملحوظًا في القطاع الطبي منذ انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف لتقديم خدمات طبية وصحية عالية الجودة وملائمة لأحدث المعايير العالمية.

وأشار "بشارة" إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز ٤٤ وحدة ومركز طب أسرة من إجمالي ٥٤ وحدة، ومركز طب أسرة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الافتتاح استعرض الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، ما تم من أعمال التطوير للبنية التحتية ورفع كفاءة المنشأة التي تمت بدعم كامل من وزارة الصحة بتكلفة إنشائية تصل لـ ٢٢ مليون جنيه، بخلاف التجهيزات الطبية وغير الطبية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لم تؤثر على القيمة التاريخية المميزة للمبنى العريق لوحدة السبع بنات والتي ارتبط بها المواطن الإسماعيلي.

أُنشئت وحدة طب أسرة السبع بنات عام ١٩٥٢ وبلغت مساحة المباني ٧٠٠ م٢ والمساحة الكلية للأرض١٠١٧ م٢، وتتكون من ٢ مبنى (المركز – مبنى ملحق) بعدد أدوار (مبنى المركز دورين – مبنى الملحق دور واحد).

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المركز استمر في تقديم الخدمات الطبية بأعلى جودة وبإشادة من المواطنين متلقين الخدمة، ومع تطبيق نظام طب الأسرة في مصر تم ربط سكان حي أول الإسماعيلية والبالغ عددهم حاليًا حوالي ٤٥ ألف نسمة وتم فتح الملفات العائلية للمواطنين، وتم اعتماد المركز في ٢٠١٢.

وأضاف: اعتبارًا من ٢٠١٩ وعقب إعلان انضمام محافظة الإسماعيلية لمحافظات المرحلة الأولى في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تم فتح الملفات العائلية للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية، وقامت فرق التسجيل التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية بإعادة فتح الملفات العائلية، طبقًا لمعايير التأمين الصحي الشامل وتم فتح حوالي ٧.٥ ألف ملف عائلي لحوالي ٢٢ ألف مواطن، ومع وضع خطة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، تم مراجعة موقف المركز الطبي؛ نظرًا لمساحته الصغيرة نسبيًا بالنسبة للبرنامج الوظيفي لمراكز طب الأسرة وحفاظًا على القيمة التاريخية للمبنى والارتباط التاريخي للمواطن الإسماعيلي بالمركز تم وضع مقترح لتطوير المركز فقط إلى وحدة طب أسرة السبع بنات، وخلال فترة التطوير تم ربط خدمات الرعاية الأولية بالمواطنين مؤقتًا على مركز طب أسرة الشهداء.

وأكد حطب أن افتتاح وحدة طب أسرة السبع بنات يمثل انفراجة كبيرة في تيسير وصول خدمات التأمين الصحي الشامل، ولتخفيف الضغط على مراكز طب أسرة الشهداء بحي أول ومركز طب أسرة الرحمة بحي ثالث، ولتقديم أفضل خدمة طبية لائقة لمواطني الإسماعيلية، وهي تعد أول منشأة تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل يتم افتتاحها في نطاق حي أول ويعد أقرب وحدة لها مركز طبي الشهداء وأقرب مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى حميات الإسماعيلية.