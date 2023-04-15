خاص.. أسامة عرابي: الأهلي حسم الدورى بنسبة 95% هذا الموسم

أكد أسامة عرابي نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق الدورى شبه محسوم للأهلي هذا الموسم وحتى أكون دقيقا أصبح درع الدورى على بعد خطوة من العودة للقلعة الحمراء وبنسبة 95% الأهلي سيفوز بلقب الدورى هذا الموسم ويعود للتتويج للبطولة المفضلة.

وأضاف نجم الاهلي السابق خلال تصريحاته الخاصة لـ “البوابة سبورت” أن فريق الأهلي قدم موسم طيب ونجح مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب في إعادة الفريق سريعاً لحصد الالقاب بعدما تعرض الأهلي أخر موسمين لهزه تسببت في ضياع الدورى أخر موسمين.

وأوضح عرابي أن الأهلي متصدر حاليا المسابقة برصيد 50 نقطة وبفارق نقطتين عن فيوتشر أقرب المنافسين للأهلي على الصدارة ومازال للأهلي ثلاثة مباريات مؤجلة.

وكشف اسامة عرابي أنه توقع عودة الاسماعيلى للانتصارات والابتعاد عن شبح الهبوط مؤكداً أن كرة الدراويش ممتعة والفريق يملك عناصر مميزة ونجح الفريق في الوصول للنقطة 23 ومازال لاعبوه قادرون على تحسين موقفهم في ظل الخبرات العالية التى يتمتع بها الفريق بالإضافة للجماهير العريضة التى تدعم وتساند الفريق بشكل مستمر .