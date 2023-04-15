المطران شيحان يهنئ أبناء الطائفة المارونية بعيد الفصح المجيد

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، أبناء الطائفة المارونية في مصر بعيد الفصح (القيامة) المجيد. وقال في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم:"باسم ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان وباسم مطرانها وراعيها، وباسم كهنتها ورهبانها، نهنأكم يا أبناء طائفتنا المارونية بعيد الفصح المجيد، قيامة مخلصنا وربنا يسوع المسيح تعيشونها بالفرح والسلام. كما نهنأ أيضا كل الطوائف المسيحية المحتفلة بالفصح (القيامة) بحسب التقويم الشرقي".

واضاف المطران في بيانه :" المسيح يحيا.. هذه هي الحقيقية الكبرى التي تعطي إيماننا فحواه. يسوع الذي مات على الصليب، قد قام وانتصر على الموت وعلى سلطان الظلام والألم. فانتصروا انتم ايضا يا ابناء يسوع على كل ألم وحزن، وأبتهجوا بقيامته. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فنبتهج ولنفرح به (مز117). المسيح قام.. حقا قام، ونحن شهود على ذلك".