محافظ الإسكندرية يتفقد التشغيل التجريبي للممشى السياحى بكوبرى ونفق السادات

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرافقه اللواء مختار حسين مختار، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء محمد سحلول رئيس حي المتنزه، أول نفق وكوبري وممشى السادات مع بدء التشغيل التجريبي للممشي السياحي للجمهور وذلك بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وقال محافظ الإسكندرية إن طول الممشى 250 مترا وعرضه 6 أمتار، بارتفاع من 5 إلى 8 أمتار من سطح البحر والأسوار الجديدة الملحقة به تم مراعاة استدامتها حيث صممت بنوع جديد من الخرسانة المزودة بالفيبر لحمايتها من الصدأ.

وأضاف الشريف أنه يتم الآن بناء على مطالب مواطني الإسكندرية دراسة مخطط تنفيذ أعمال التوسعة الجديدة لطريق الكورنيش والتي تتم بطول 4.4 كيلوات متر من منطقة المنتزة وحتى المحروسة لتشمل 5 حارات لكل اتجاه ويتزامن ذلك مع أعمال الحماية البحرية التي تقوم بها هيئة حماية الشواطئ داخل البحر.

وأوضح أن هذا المشروع يعد ثان أكبر المشروعات المرورية في الإسكندرية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة لحل مشكلة الاختناق المرورى المزمنة التي ظلت تعاني منها منطقة شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة.