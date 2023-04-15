25 أبريل.. حفل فارس كرم وعوض طنوس في الأردن

يستعد الفنان الفلسطيني عوض طنوس والفنان اللبناني فارس كرم لإحياء حفل فني في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 25/4/2023 ، بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك .

يشار إلى أن الفنان عوض طنوس أنهى مؤخرا الاتفاق على أربع اعمال غنائية ستضاف الى رصيده الفني الكبير ، ونوعية الاعمال التي ستكون بمثابة نقطة تحول في مشواره الفني ، ليصار خلال الفترة القادمة من وضع اللمسات النهائية على أولى الاعمال التي سيتم اطلاقها خلال أيام عيد الفطر .

وعن الحفل المرتقب قال الفنان عوض طنوس انه سيكون من اقوى الحفلات الفنية خلال فترة عيد الفطر مؤكدا أنه بدأ التحضير لهذا الحفل مع فرقته الموسيقية من خلال إعداد برنامج غنائي مميز، يلبي كافة الأذواق لكافة الجنسيات العربية التي ستحضر هذا الحفل.