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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصر تدعو كل الأطراف السودانية إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار

اشتباكات بين الجيش
اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريعة في السودان
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أفادت فضائية اكسترا نيوز ، اليوم السبت أن مصر تتابع بقلق بالغ تتطورات الوضع في السودان على اثر الاشتباكات الدائرة هناك، وطالبت مصر كافة الاطراف السودانية بممارسة اقصى درجات  ضبط النفس حماية لارواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق ، واعلاء للمصالح العليا للوطن.

وتشهد السودان خلال الساعات القليلة الماضية تطورات مقلقة بعد وقوع اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريعة .

وأفادت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان ، في بيان لها اليوم ، أن الجيش السوداني قد هاجم مقر تابع لقوات الدعم السريع في منطقة سوبا بالخرطوم، وحاصرت قوات الجيش السوداني نظيرتها قوات الدعم السريع ، كما يتم في الوقت الحالي شن هجوم مسلح بالاسلحة الخفيفة والثقيلة ، بحسب شهود عيان .

الجيش السوداني اشتباكات مسلحة قوات الدعم السريعة