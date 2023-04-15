محافظ قنا يزور مطرانية الأقباط الأرثوذوكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

زار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمركز قنا، للتهنئة بعيد القيامة المجيد ، وكان في استقباله نيافة المطران شاروبيم مطران قنا وتوابعها، والقمص دانيال السريانى وگيل المطرانية ، والقمص امونيوس فارس ، وعدد من القساوسة، رافقه الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ، و الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء ايهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة، والمقدم محمد صبري ممثل الأمن الوطني ، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف، وفضيلة الشيخ تاج الدين مدير عام منطقة قنا الازهرية، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وقال محافظ قنا، أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذي صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، لافتًا إلى أن هذا الوطن الغالي يحتاج إلى تكاتف جميع أبنائه في سبيل تحقيق التنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا المزيد من المحبة والرخاء والسلام للشعب المصرى، مشيرًا إلى عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط، لافتا إلي أن الأعياد تمثل فرصة جديدة لنشر الحب والسلام، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائما وأبدا .

كما قدم الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، التهنئة للمطران شاروبيم ، ولجميع الاخوة المسيحيين ، مؤكدا على علاقات الاخوة التى تجمع بين عنصرى الامة والتى تتجسد دائما فى المواقف الوطنية التى مرت بها مصر عبر العصور، و ترابط الشعب المصري فى تحقيق التنمية الشاملة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

من جانبه أعرب المطران شاروبيم ، عن خالص شكره لمحافظ قنا والوفد المرافق له من القيادات الأمنية والتنفيذية على تهنئتهم ، ومشاركتهم الإحتفال بعيد القيامة المجيد ، كما أثنى على المجهودات المبذولة للنهوض بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، مؤكدا أن الوحدة الوطنية وروح المحبة والتعاون والترابط التي تجمع أبناء الوطن ستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات لتظل مصر واحة للأمن والأمان، مشيرا أنه من حسن الطالع أن تجتمع عدة مناسبات دينية في أيام متتالية وهي شهر رمضان المبارك، وليلة القدر، وعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا بالخير والأمن والسلام.