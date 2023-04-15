هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام بورنموث بالبريميرليج

أعلن الإيطالي كريستيان ستيليني، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بورنموث، في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف توتنهام، اليوم السبت، نظيره بورنموث، بملعب استاد توتنهام هوتسبير، في اللقاء الذي ينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الإنجليزي هاري كين، هجوم السبيرز أمام ضيفه، ويعاونه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، والسويدي ديجان كولوسيفسكي.

ويأمل توتنهام في مباراة اليوم، في حصد الثلاث نقاط من أجل اقتحام المربع الذهبي بالبريميرليج، مستغلًا تعثر نيوكاسل يونايتد أمام أستون فيلا، وقبل خوض مانشستر يونايتد لقائه أمام نوتنجهام فورست غدًا الأحد في نفس الجولة.

تشكيل توتنهام لمواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل توتنهام، كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: روميرو - إريك داير - لونجليت

خط الوسط: بيدرو بورو - هويبيرج - سكيب - بيريسيتش

وفي الهجوم: كولوسيفسكي - هاري كين - سون.

ويحتل توتنهام، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة، خلف مانشستر يونايتد رابع الترتيب بـ56 نقطة، فيما يأتي بورنموث بالمرتبة الخامسة عشرة وفي رصيده 30 نقطة.