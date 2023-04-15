الناطق باسم الجيش السوداني: لم نبدأ العدوان وتعرضنا للهجوم من القوات المتمردة

قال الناطق باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله إن الجيش لم يبدأ العدوان وما حدث أن القوات هي التي تعرضت للهجوم من القوات المتمردة.

وأضاف ناطق الجيش السوداني في تصريحاته أن أفراد الجيش لا يسعون إلى تحقيق أي مكاسب شخصية وسيواصلون عملهم بكفاءة ومهنية ووطنية.

وتابع : "سنتصدى إلى أي محاولة غير مسؤولة ونأسف لوصول بلادنا إلى هذه المرحلة بسبب أطماع شخصية للقيادة المتمردين، ولا نرى مستقبلا لبلادنا إلا في ظل جيش واحد تحت قيادة عسكرية منضبطة، ولم نكن نصل إلى هذه المرحلة لو تخلت الدعم السريع عن أطماعها الشخصية".