جامعة بني سويف تتخذ إجراءات قانونية ضد صفحة وهمية تنتحل اسم رئيسها

أصدرت جامعة بني سويف، اليوم، بيانا إعلامياً بشأن قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وإنشاء صفحة وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وهجومه على بعض الشخصيات الجامعية، وترويج الشائعات من خلال هذه الصفحة المزورة.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن الدكتور منصور حسن يكن للجميع كل التقدير والاحترام وهناك علاقة من المودة والمحبة تربطه بالجميع، وأن الصفحة الوهمية المزورة باسم رئيس الجامعة تحاول نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تثير الرأي العام.

وأكدت جامعة بني سويف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تلك الصفحة الوهمية بعد إبلاغ كافة الجهات المسؤولة، حيث أهابت الجميع بعدم التعامل مع أي منشورات من خلال هذه الصفحة الوهمية المزورة، وأن أخبار وأنشطة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، يتم نشرها من خلال صفحة جامعة بني سويف عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والموقع الرسمي للجامعة.