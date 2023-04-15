حبس متهم بحيازة هيروين وحشيش بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس متهم بحيازة هيروين وحشيش، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات، والتحرى حول نشاطه الإجرامي.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل بحوزته هيروين وحشيش بدار السلام .

تعود البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – فرد خرطوش- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس).. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.