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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جوالة مركز شباب بالقليوبية تنفذ مبادرة إفطار الطريق لإطعام المسافرين

إطعام المسافرين
إطعام المسافرين
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واصل أعضاء الجوالة من مركز شباب قلما، بإدارة شباب قليوب بمحافظة القليوبية في تنفيذ مبادرة إفطار الطريق لإطعام المسافرين على الطريق السريع "بنها - القاهرة" الزراعي قبل آذان المغرب، في شهر رمضان المعظم.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، إن فرق الجوالة تحركت في خطوات سريعة للبدء في مبادرات مجتمعية باستغلال شهر الخير ليكون الانطلاقة لتحقيق أهداف الجوالة من تنمية الإتجاهات الإجتماعية السليمة، والشعور بالمسؤولية والقدرة على تحملها، وتقوية الروح الدينية، كما تنمى فيه حبه للخير ومساعدة الآخرين، وتساعده أيضا على الثقة بالنفس وبالغير

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، في بيان له اليوم، أن فكرة المبادرة تقوم على تعبئة الوجبات الجافة والسريعة من التمر والعصائر والمياه، وتوزيعها على جميع المارة والمسافرين في الشوارع والطرق السريعة، بالقرب من آذان المغرب، لأخذ ثواب إفطار صائم لافتا إلى أن مراكز الشباب ما هي إلا مراكز خدمة مجتمعية لتحقيق أهداف وزارة الشباب والرياضة.

في وقت سابق قدمت فرق الجوالة بالقليوبية أعمال خيرية كثيرة، مثل تقديم الملابس الفائضة عن الاستعمال اليومي لدى الأسرة ميسورة الحال، والتبرع بها لمحتاجيها، وشنط الخير، وإفطار الصائم في الطرق السريعة، هذا بجانب الدور الهام الذي قدمته على مستوى المحافظة في تصدى لمواجهة التحديات في جائحة كورونا الموجة الأولى.

إطعام المسافرين

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الدكتور محمود الصبروط في شهر رمضان محمود الصبروط مراكز خدمة مجتمعية محافظة القليوبية