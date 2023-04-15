ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة

اعتمد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والمقرر انطلاقها اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢٩ ابريل ٢٠٢٣حتى يوم السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم مراعاة الأجازات الرسمية وأيام الجمع حيث تكون أيام الإمتحانات على النحو التالي :

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم الثلاثاء ٢ مايو حتى السبت ٦ مايو.

- وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي العام، من يوم الأحد ٧ مايو وحتى الخميس ١١ مايو.

- الصف الثالث الإعدادي العام من يوم الأحد الموافق ١٤ مايو وحتى السبت ٢٠ مايو.

- الصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني"، من يوم الأحد ٧ مايو وحتى الخميس ١١ مايو.

- الصف الثالث الإعدادي "المهني"، من يوم الأحد الموافق ١٤ مايو وحتى الخميس ١٨ مايو.

- وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين من يوم الأحد الموافق ١٤ مايو وحتى السبت ٢٠ مايو.

- الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأحد ١٤ مايو وحتى الخميس ١٨ مايو.

- وتبدأ امتحانات صفوف النقل للثانوية "مكفوفين" الأول والثاني الثانوي يوم الأحد الموافق ٧ مايو وحتى الخميس الموافق ١٨ مايو.

- صفوف النقل للثانوية العامة "الأول والثاني الثانوي العام" تبدأ يوم الأحد الموافق ٧ مايو وحتى الخميس الموافق ١٨ مايو.

- صفوف النقل للتعليم الفني نظام ٣ سنوات "الأول والثاني الثانوي الفني" من يوم السبت الموافق ٢٩ أبريل وحتى الأربعاء الموافق ١٧ مايو.

- وتجري امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني نظام ٥ سنوات "من الأول إلى الرابع الثانوي الفني" يوم السبت الموافق ٢٩ أبريل وحتى الأربعاء الموافق ١٧ مايو.

وأكد وكيل الوزارة توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان، وكذا تكثيف أعمال النظافة حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.