مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها إلى السودان 72 ساعة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»، أنه في ضوء ما ورد إليها من معلومات حول وجود اضطرابات فى الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيق، قررت وقف رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم مؤقتاً، اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023، ولمدة 72 ساعة، لحين موافاتها بمستجدات الأوضاع في السودان.

وأهابت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من وإلى مطار الخرطوم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

وفى سياق متصل قالت وزارة الخارجية، في بيان، منذ قليل، إن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، وتطالب كل الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.

وتشهد العاصمة الخرطوم، اشتباكات عنيفة بين الجانبين، حيث نقلت وسائل الإعلام الدولية أن محيط قاعدة مروى الجوية العسكرية يشهد وجود انفجارات وتصاعد الدخان من داخله، فضلًا عن وقوع اشتباكات بين الطرفين بأسلحة ومدافع ثقيلة.

وفي وقت سابق، حذرت القوات المسلحة السودانية من تحركات وتحشيد قوات الدعم السريع.

وقالت في بيان لها: يقع على عاتق القوات المسلحة دستورا وقانونا، حفظ وصون أمن وسلامة البلاد، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة، وقد نظمت القوانين كيفية تقديم هذا العون، بناء على ذلك وجب علينا أن ندق ناقوس الخطر، بأن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير، وتزداد مخاطرة بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن.

وتابعت: هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية.