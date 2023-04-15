ads
السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يوجه رسالة شكر لـ"السيسي" خلال احتفالية عيد القيامة

الدكتور أندرية زكي
الدكتور أندرية زكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


هنأ الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، الشعب المصري  بعيد القيامة المجيد. 
وقال زكي، خلال كلمة الشكر التي قدمها منذ قليل باحتفال الطائفة المنعقد بكنيسة مصر الجديدة:   “خالص التهاني لكل إخوتنا المسلمين بشهر رمضان المعظم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك... أعاد الله هذه الأيام المباركة على بلادنا وعلى جميع المصريين بالخير والبركة”. 
وشكرَ رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور أندرية زكي، الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي، لكلِّ ما يبذلُه من مساعٍ جادةٍ في خدمةِ وطنِنا العزيزْ، والعمل الجاد الدؤوب في مختلف المجالات والأصعدة، وفي جميع أنحاء البلاد، للنهوض ببلادنا العزيزةن فرغم التحديات التي تشهدها دول العالم بأسرها، تواصل مصر مسيرة التنمية بخطى ثابتة نحو المستقبل، تحت ظل قيادة حكيمة ومخلصة، وشعب واعٍ محبٍّ لوطنه.
وأكمل: في البداية اسمحوا لي بأن أشكر فخامة الرئيس، الذي هنأنا بالعيد، وأناب عنه محمد نجم أمين رئاسة الجمهورية  لحضور الاحتفال وتقديم التهنئة، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أناب عنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  . لحضور الاحتفال والتهنئة. كما أشكر أيضًا الوفد المرافق لمحافظ القاهرة.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الانجيلية الدكتور مصطفى مدبولي بعيد القيامة المجيد جميع المصريين عيد الفطر المبارك