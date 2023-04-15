رئيس الطائفة الإنجيلية يوجه رسالة شكر لـ"السيسي" خلال احتفالية عيد القيامة



هنأ الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، الشعب المصري بعيد القيامة المجيد.

وقال زكي، خلال كلمة الشكر التي قدمها منذ قليل باحتفال الطائفة المنعقد بكنيسة مصر الجديدة: “خالص التهاني لكل إخوتنا المسلمين بشهر رمضان المعظم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك... أعاد الله هذه الأيام المباركة على بلادنا وعلى جميع المصريين بالخير والبركة”.

وشكرَ رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور أندرية زكي، الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي، لكلِّ ما يبذلُه من مساعٍ جادةٍ في خدمةِ وطنِنا العزيزْ، والعمل الجاد الدؤوب في مختلف المجالات والأصعدة، وفي جميع أنحاء البلاد، للنهوض ببلادنا العزيزةن فرغم التحديات التي تشهدها دول العالم بأسرها، تواصل مصر مسيرة التنمية بخطى ثابتة نحو المستقبل، تحت ظل قيادة حكيمة ومخلصة، وشعب واعٍ محبٍّ لوطنه.

وأكمل: في البداية اسمحوا لي بأن أشكر فخامة الرئيس، الذي هنأنا بالعيد، وأناب عنه محمد نجم أمين رئاسة الجمهورية لحضور الاحتفال وتقديم التهنئة، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أناب عنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة . لحضور الاحتفال والتهنئة. كما أشكر أيضًا الوفد المرافق لمحافظ القاهرة.

