5 جنيهات زيادة في أسعار الذهب اليوم السبت

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2270 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 2004 دولارات.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2594 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1946 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1513 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 18160 جنيهًا.

وأوضح إمبابي، أن السوق المحلي ارتفع مع موجة الارتفاعات التي تعرضت لها الأسواق العالمية، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، ليكسر سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2300 جنيه، لكن الأسعار شهدت حالة من التراجع البطيء أمس الجمعة، وعلى الرغم من تراجع الأوقية بنحو 36 دولارًا بالأسواق العالمية، إلا أن حركة التراجع كانت بطئية للغاية، تحت أوهام العرض والطلب، والسعر المحلي لا يتفق مع السعر العالمي إلا في موجات الارتفاعات، وينفصل عنه في التراجع.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2285 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2265 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 36 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2040 دولارًا، ولامست مستوى 1995 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2004 دولارات.

وأوضح، أن أسعار الذهب بالأسواق العالمية قد تراجعت مع ختام تعاملات الأسبوع لمستوى 2004 دولارات، بعد أن وصلت لمستوى 2048 دولارًا، بفعل تراجع الدولار، بعد تصريحات أحد أعضاء مجلس الفيدرالي الأمريكي، بالحاجة إلى رفع أسعار الفائدة للتغلب على معدلات التضخم المتزايد.

وأضاف، أن الأسواق العالمية تشهد حالة من الضبابية بعد صدور بيانات وتصريحات متباينة، بعضها يعزز من رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وأخرى تعزز من الإبطاء أو التثبيت.

وتابع: تتأثر حركة أسعار الذهب مع توجهات الفائدة، فرفع أسعار الفائدة يدفع الذهب للهبوط، حيث يزيد من تكلفة الفرصة البديلة له في ظل أن لا يدر عائدًا.