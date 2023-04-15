محافظ بني سويف يهنئ الشباب الفائزين ببطولة المجتمع المدني لخماسي كرة القدم

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أبناء المحافظة من لاعبي نادي الشباب الرياضي، بعد فوزهم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة المجتمع المدني لخماسي كرة القدم، وأيضاً لاعبي فريق مركز شباب بلفيا بحصولهم على ثاني على الجمهورية في منافسات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية لخماسي القدم.

من جانبه أوضح مصطفى إبراهيم ، أن نادي الشباب "ممثل المحافظة" قد فاز بالمركز الأول وكأس النسخة الثانية من بطولة المجتمع المدني في خماسي كرة القدم، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق مؤسسة صناع الحياة، فيما حصل فريق مركز شباب بلفيا على وصيف بطولة الدورات الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام ممثل محافظة الفيوم بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.

وشهد حفل الختام للمسابقات الذي أقيم بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية هشام الجبالى وكيل المديرية للرياضة ووكلاء الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات، حيث أقيمت المباريات بالمركز الأولمبي للمنتخبات القومية بالمعادي.