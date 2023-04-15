حجز متهم بتعذيب كلب أعلى سطح منزل بدار السلام

أمرت نيابة دا السلام الجزئية، اليوم السبت، بحجز شخص قام بتعذيب كلب، اعلي سطح منزله، علي ذمة التحريات، وأمرت بعرض الكلب علي طبيب بيطرى لبيان صحة تعرض للتعذيب أم التدريب حسب أقوال المتهم.

وقال المتهم في أقواله أنه لم يقم بتعذيب الكلب، ولكن كان يقوم بتدريبه علي بعض المهارات.



وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الاشخاص بضرب كلب أعلى سطح أحد العقارات بدار السلام.

تعود الواقعة فى إطار جهود الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخص بالتعدى على "كلب" أعلى سطح أحد العقارات بالقاهرة.

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد المذكور ، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بأنه كان يقوم بتدريب الكلب المُشار إليه وليس تعذيبه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.