دار الأزياء الفرنسية سان لوران تستعد لإطلاق الأفلام

انطلاقة جديدة من دار الأزياء الفرنسية الشهيرة" سان لوران " للظهور في عالم السينما العالمية وصناعة الأفلام، بعد أن ظهر نجوم هوليوود لسنوات على السجادة الحمراء في مدينة كان مرتدين إبداعات من دار الأزياء العالمية.

وتتجهز دار الأزياء لافتتاح قسم سان لوران برودكشنز، ورئيسه المدير الإبداعي للشركة أنتوني فاكاريلو، وتتبع هذه التجربة أيضا المخرجين والممثلين الذين ظلوا لفترة طويلة جزءا من عروض الأزياء الجذابة.

والآن سيتم إطلاق قسم الإنتاج السينمائي الجديد لسان لوران في مدينة "كان" بإنتاجه الأول Pedro Almodóvar’s Strange Way of Life.

ويروي الفيلم القصير قصة إيثان هوك وبيدرو باسكال وهما يتقمصان دور اثنين من حاملي السلاح في منتصف العمر حيث يلتقيان مرة أخرى بعد انفصال دام 25 عاما.

ولدى ذراع إنتاج الأفلام التابعة للعلامة التجارية المميزة مشروعان يعمل فيهما ديفيد كروننبرغ وباولو سورينتينو.

وقال فاكاريلو في بيان "الرؤية المتفردة والجذرية التي يجلبها هؤلاء المخرجون إلى السينما جعلتني الشخص الذي أنا عليه اليوم".

والمخرج الكندي كروننبرغ هو المحبب لدى مدينة كان، وقد عرض مؤخرا أحدث أفلامه Crimes of the Future.

كما ظهر المخرج الإيطالي سورينتينو لأول مرة في مهرجان كان بمجموعة أفلام، بما في ذلك فيلم The Hand of God في عام 2021، بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

وأطلق المصمم الفرنسي الراحل إيف سان لوران دار الأزياء الفاخرة وأدارها مع شريكه بيير بيرجي، وستعرض الأفلام القادمة من Saint Laurent Productions أزياء فاكاريلو لدار الأزياء الخاصة به.

وأضاف فاكاريلو: "أبحث عن العمل مع جميع المواهب السينمائية العظيمة التي ألهمتني على مر السنين وأن أوفر مساحة لها".