التموين: طرح 400 كيلو رنجة يوميا بمناسبة عيد الفطر وشم النسيم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كميات كبيرة من كعك وبسكويت تصل إلي 626 طن يوميا و من 300 الي 400 كيلو رنجة يوميا بمناسبة عيد الفطر المبارك و عيد شم النسيم في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏وشركتي النيل والاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وفروع شركات المخابز والمطاحن.

ووجه الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات ‏كبيرة بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن ‏بنفس التخفيضات التي تصل الى 25%.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على المتابعة اليومية لما يتم ضخه من السلع ‏بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية.

من جهتها أكدت هالة غريب مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة توافر كافة السلع الأساسية استعدادا لعيد الفطر المبارك قائلة أن المخزونات آمنة وتغطي احتياجات المواطنين لما بعد عيد الفطر المبارك.

وقالت غريب إن اللحوم السودانية المبردة متوافرة بالمنافذ التموينية كذلك الدواجن المجمدة البرازيلية بالإضافة إلي الأسماك المملحة، لافتة الي إستمرار صرف سلع مقررات شهر أبريل الجاري بنسبة تصل إلي 65٪.

وأكدت غريب تشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع حيث تم إلغاء إجازات مفتشي التموين على مستوي المحافظة لضمان تشديد الرقابة وشن الحملات الصباحية والمسائية.

وقالت غريب إنه يتم التنسيق بين المخابز البلدية على مستوي الإدارة التموينية بحيث يكون هناك مخبز بلدي ينتج خبز مدعم للمواطنين في كل منطقة وذلك عند تقديم المخابز الأخري في تلك الإدارة في الحصول على إجازة خلال عيد الفطر لتوفير الخبز المدعم للمواطنين من خلال مخابز أخري في نفس المناطق السكنيه.

واوضحت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه تم صرف حصة 3 ايام من الدقيق مقدما للمخابز البلدية العاملة خلال أيام عيد الفطر.

من جهته أكد محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية خلال جوله تفقدية على منفذ أحمد عرابي التابع للشركة في المهندسين بالجيزة أنه يتم يوميا ضخ من 1 الي 2 طن من الكحك و البسكويت والرنجة لكل فرع تابع للشركة بعدد 313 فرع في القاهرة والجيزة .

واضاف أبو مندور أن هناك مخزون استراتيجي من السلع بالمخازن الفرعية يصل الي 3 أشهر، و بنحو 6 اشهر بمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أن الفروع الاستهلاكية التابعة للشركة مستمرة في فتح أبوابها للمواطنين خلال يومي الخميس و الجمعة القادمين.

وأشار أبو مندور إلي أنه يتم ضخ كعك و بسكويت عيد الفطر المبارك في 500 منفذ جمعيتي تابع للشركة إضافة إلي 42 سيارة متنقلة.

ويتم كيلو الكعك السادة و كذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيها ، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو ‏البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات والغريبة السادة بـ 140 ‏جنيها والغريبة اللوز بـ 150 جنيها والبتي فور العادي بـ 110 ‏جنيهات، والبتي فور لوكس و السابليه بـ 150 جنيها. ‏

إضافة إلي أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها و ‏الـ 3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.

كما يتم طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها ، الـ 2 كيلو بـ 250 جنيها ، ‏الـ 3 كيلو بـ 380 جنيها ، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏