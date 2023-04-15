الدوري الإيطالي.. أوريجي يقود هجوم ميلان أمام بولونيا

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بولونيا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023.

ويحل ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره بولونيا بملعب ريناتو دالارا، في اللقاء الذي ينطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود البلجيكي ديفوك أوريجي هجوم الروسونيري، حيث يجلس المهاجم الأساسي للفريق أوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء، بعدما بدأ بيولي بالعناصر الأساسية في المباراة الماضية أمام نابولي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما يتواجد الجزائري إسماعيل بن ناصر وبراهيم دياز على دكة الاحتياط، بعدما أحرز الأول هدف فوز الأحمر والأسود على نابولي، كما فاز الثاني بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.

تشكيل ميلان لمواجهة بولونيا

وجاء تشكيل ميلان، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماينيان

خط الدفاع: فلورينزي - كالولو - ثياو - بالو

خط الوسط الدفاعي: فرانكس - بوبيجا

خط الوسط الهجومي: سالماكرز - كيتيلير - ريبيتش

وفي الهجوم: أوريجي.

ويحتل ميلان، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة، فيما يأتي بولونيا في المركز الثامن وفي رصيده 43 نقطة.