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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

فرع ثقافة أسيوط يحتفى بمسيرة الشاعر شوقي أبو ناجي

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظم فرع ثقافة أسيوط بقصر ثقافة ابو تيج التابع للفرع أمسية شعرية احتفاء بذكرى الشاعر الراحل شوقي أبو ناجى ضمن باقة من اللقاءات الأدبية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة  ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط 

وقد أقيمت الامسية  بقصر ثقافة أبوتيج برئاسة  محمود علوي بيوض ضمن فعاليات برنامج نادى الأدب برئاسة الشاعر محمود شوقي أبو ناجى وبإشراف  محمد محمود صالح مسئول نادى الأدب بثقافة أبوتيج

حضر الامسية ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى وفرع ثقافة اسيوط والدكتور محمد عبد الراضي رئيس مجلس المدينة لمركز ومدينة أبوتيج والشاعر عبد الحافظ بخيت والشاعر والمترجم محمد شافع مدير إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة اسيوط  عبد العال الفليوي مدير قصر ثقافة أبوتيج السابق 

بدأت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية للشاعر عصام همام والذي أكد أن الملتقي يمثل انطلاقة جديدة لاثراء المحتوي الثقافي والأدبي بابوتيج

بينما عبر مكاوي عن سعادته البالغة لوجوده وسط الإبداع الأدبي بحضور باقة من أدباء وأن اللقاء جاء تكريماً لروح الشاعر شوقي ابو ناجي الذي قدم العديد من الدواوين الشعرية وساهم بشكل كبير في إثراء الحراك الثقافي والأدبي بأسيوط

شارك في الملتقي نخبة من كبار الأدباء وعلى رأسهم الشاعر عبد الحافظ بخيت والشاعر محمد ابو زيد والشاعر بهاء توفيق والشاعر سيد حسن والشاعر محمد المجريسى و الشاعر محمد دسوقي والشاعر شريف انيس والشاعر علاء عواد والشاعر محمد الاسيوطى والشاعر محمد العريان والشاعر محمد احمد فرغلى والشاعر احمد حسين الشريف والشاعر محمد ياسر والشاعرة شيماء العرينى والشاعرة رحاب محمد.

تبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية حيث قدموا فيهاالقصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية كما تم تقديم بعض القصائد الشعرية للشاعر شوقي ابو ناجي احياءا لذكراه العطرة

واختتمت فعاليات الملتقى بتكريم كلا الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مجلس مدينه أبوتيج والشاعر احمد حسين الشريف والاستاذ هانى عبد الحكيم رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان العالمية وحامد جعفر رئيس حزب الشعب الجمهورى بابوتيج وفضيلة الشيخ على محمد جابر واعظ باوقاف أبوتيج بمنحهم شهادات تقدير  تقديراً لما قدموه من دعم حقيقي لإثراء المحتوى الثقافي والأدبي بابوتيج.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة أسيوط الشاعر شوفي ابو ناجي