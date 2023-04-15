أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 20 مايو إلى 15 يونيو ٢٠٢٣.
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم، أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢ ظهرا.
باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.
اقتصاد
السلع التموينية: توريد 1500 طن زيت خام محلي للقابضة للصناعات الغذائية
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 20 مايو إلى 15 يونيو ٢٠٢٣.
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 20 مايو إلى 15 يونيو ٢٠٢٣.