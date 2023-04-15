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السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

السلع التموينية: توريد 1500 طن زيت خام محلي للقابضة للصناعات الغذائية

زيت خام
زيت خام
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 20 مايو إلى 15 يونيو ٢٠٢٣.
 وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم، أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢ ظهرا.
باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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