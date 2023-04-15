السلع التموينية: توريد 1500 طن زيت خام محلي للقابضة للصناعات الغذائية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 20 مايو إلى 15 يونيو ٢٠٢٣.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم، أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢ ظهرا.

باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.