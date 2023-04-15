ads
السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصليب الأحمر: طائرة تنقل أسرى حوثيين تغادر السعودية باتجاه صنعاء

طائرة تقل محتجزين
طائرة تقل محتجزين حوثيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو لطائرة تقل أسرى من الحوثيين غادرت السعودية، اليوم السبت، متجهة إلى صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون، على أن تستقبل المملكة بعد ذلك طائرة تقلّ سجناء سعوديين، في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل أسرى في إطار النزاع في اليمن.

وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان لوكالة فرانس برس: "أقلعت أول طائرة من أبها (جنوب السعودية) إلى صنعاء وعلى متنها 120 محتجزا سابقا".

وهذه الأولى من بين ثلاث رحلات السبت بين السعودية واليمن، إذ ستحمل الرحلة الثانية 16 سجينا سعوديا وثلاثة أسرى سودانيين من صنعاء إلى الرياض، بحسب الحكومة اليمنية، فيما ستنقل آخر الرحلات 117 سجينا حوثيا من أبها إلى العاصمة اليمنية.

وبدأ النزاع اليمني في 2014 عندما سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق عدة في البلاد بينها العاصمة صنعاء.

السعودية صنعاء تبادل أسرى النزاع في اليمن الصليب الاحمر