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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كلب يعقر محاسب وشقيقه بالعجوزة والأمن يضبط مالكه

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي مالك كلب عقر محاسب وشقيقه حال تواجدهما بالعقار محل سكنهما بدائرة قسم شرطة العجوزة.

البداية بتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بتعرض محاسب ، وشقيقته "بهما إصابات وجروح " - مقيمان بدائرة القسم للعقر من "كلب" خاص بأحد سكان العقار محل سكنهما .

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال تواجد الشاكيان بالعقار محل سكنهما فوجئا بهجوم "الكلب" عليهما وعقرهما وإحداث إصابتهما المُشار إليها. 

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط المشكو فى حقه والكلب الخاص به ، وبمواجهته أقر بما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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